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Единая лига представила топ-10 моментов прошедшей недели

Единая лига представила топ-10 моментов прошедшей недели
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала топ-10 лучших моментов минувшей недели.

Первое место досталось данку американского центрового «Астаны» Ройса Хэмма в первой четверти матча с пермской «Пармой» (победа «Пармы» — 86:76 ОТ).

На вторую позицию лига поставила эффектную контратаку в исполнении баскетболистов екатеринбургского «Уралмаша» Джавонте Дагласа и Тайрелла Нэльсона в игре с «Астаной» (победа «Уралмаша» — 74:71).

Топ-3 замкнул перехват и следующий за ним данк лёгкого форварда «Минска» Даниила Коско в матче с московской МБА (победа МБА — 86:79).

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Видео можно посмотреть на YouTube-канале лиги.

В данный момент московский ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги, набрав 39 очков в 21 проведённом матче. Следом идут УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Они набрали по 38 очков после 22 игр.

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