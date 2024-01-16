Кендрик Перкинс назвал топ-4 лучших команд Восточной конференции НБА

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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс рассказал, какие команды, по его мнению, являются лучшими в Восточной конференции лиги. Этот рейтинг приводит First Take в социальной сети Х (ранее Twitter).

Топ-4 команд Восточной конференции НБА, по мнению Кендрика Перкинса:

«Бостон Селтикс» «Нью-Йорк Никс» «Филадельфия Сиксерс» «Милуоки Бакс»

В данный момент «Бостон Селтикс» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НБА. Команда одержала 30 побед и потерпела девять поражений. «Милуоки Бакс» располагается на второй строчке (28 побед + 12 поражений).

На третьем месте находится «Филадельфия Сиксерс» (25 побед + 13 поражений). Топ-4 замыкает «Кливленд Кавальерс» (22 победы + 15 поражений). «Нью-Йорк Никс» же располагается на шестом месте (23 победы + 16 поражений).