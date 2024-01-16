Ирвинг и Хардуэй-младший стали авторами бомбардирского достижения «Далласа»

Защитники «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг и Тим Хардуэй-младший приняли участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс», в котором их команда одержала победу со счётом 125:120.

Ирвинг в общей сложности провёл на площадке 41 минуту, набрав суммарно 42 очка (13 из 28 с игры, где 3 из 9 — трёхочковые), семь подборов и семь передач. Хардуэй-младший, в свою очередь, отметился 41 очком, двумя подборами и двумя передачами за 41 минуту.

Примечательно, что это второй случай в истории «Далласа», когда двое игроков набирают как минимум по 40 очков каждый. На данный момент «Маверикс» имеют в своём распоряжении 24 победы при 17 поражениях в нынешнем сезоне, занимая шестое место в Западной конференции.