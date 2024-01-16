Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ирвинг и Хардуэй-младший стали авторами бомбардирского достижения «Далласа»

Ирвинг и Хардуэй-младший стали авторами бомбардирского достижения «Далласа»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитники «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг и Тим Хардуэй-младший приняли участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс», в котором их команда одержала победу со счётом 125:120.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Ирвинг в общей сложности провёл на площадке 41 минуту, набрав суммарно 42 очка (13 из 28 с игры, где 3 из 9 — трёхочковые), семь подборов и семь передач. Хардуэй-младший, в свою очередь, отметился 41 очком, двумя подборами и двумя передачами за 41 минуту.

Примечательно, что это второй случай в истории «Далласа», когда двое игроков набирают как минимум по 40 очков каждый. На данный момент «Маверикс» имеют в своём распоряжении 24 победы при 17 поражениях в нынешнем сезоне, занимая шестое место в Западной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
125 : 120
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Даллас Маверикс: Ирвинг - 42, Хардуэй-младший - 41, Грин - 13, Уильямс - 7, Лайвли - 6, Харди - 5, Пауэлл - 4, Клебер - 4, Лоусон - 3, Уильямс, Проспер, Холмс, Карри, Моррис
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 30, Макколлум - 23, Нэнс - 14, Мёрфи - 14, Ингрэм - 12, Джонс - 10, Хоукинс - 9, Валанчюнас - 6, Дэниэлс - 2, Маршалл, Альварадо, Зеллер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android