Кузма был удалён во время проигранного «Детройту матча за хлопки около судьи

Лёгкий форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда уступила со счётом 117:129.

В концовке заключительной четверти Кузма после нарушения правил на сопернике начал хлопать около судьи, как бы оценивая его решение. После этого форвард получил технический фол. Кайл, в свою очередь, что-то высказал судье, что привели ко второму техническому и удалению.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что 28-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 33 минуты, набрав суммарно 21 очко (7 из 21 с игры, где 3 из 9 — трёхочковые), восемь подборов, четыре результативные передачи, три перехвата и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» Кузмы составил «-17».