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Кузма был удалён во время проигранного «Детройту матча за хлопки около судьи

Кузма был удалён во время проигранного «Детройту матча за хлопки около судьи
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Лёгкий форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда уступила со счётом 117:129.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В концовке заключительной четверти Кузма после нарушения правил на сопернике начал хлопать около судьи, как бы оценивая его решение. После этого форвард получил технический фол. Кайл, в свою очередь, что-то высказал судье, что привели ко второму техническому и удалению.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что 28-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 33 минуты, набрав суммарно 21 очко (7 из 21 с игры, где 3 из 9 — трёхочковые), восемь подборов, четыре результативные передачи, три перехвата и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» Кузмы составил «-17».

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 23:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
117 : 129
Детройт Пистонс
Детройт
Вашингтон Уизардс: Джонс - 22, Кузма - 21, Пул - 16, Авдия - 12, Шамет - 11, Болдуин Мл. - 9, Гэффорд - 8, Кисперт - 8, Райт - 5, Гилл - 3, Кулибали - 2, Дэвис, Диалло, Бернард
Детройт Пистонс: Бёркс - 34, Айви - 24, Дюрен - 20, Стюарт - 16, Томпсон - 14, Уайзмен - 6, Сассер - 6, Нокс - 5, Хейз - 4, Умуде, Харрис
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