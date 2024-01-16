Деджонте Мюррей отреагировал на интерес со стороны бывшей команды «Сан-Антонио»

Атакующий защитник «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррей прокомментировал интерес со стороны «Сан-Антонио Спёрс», за который он выступал на начальном этапе своей профессиональной карьеры. «Сан-Антонио» выбрал Мюррея на драфте НБА 2016 года под общим 29-м номером.

«Поп [Грег Попович] для меня как отец, я бы это приветствовал. Но сейчас я играю за «Хоукс» — я собираюсь оставаться профессионалом и играть соответствующим образом», — приводит слова Мюррея североамериканский журналист Пол Гарсия в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 39 встречах, набирая в среднем 20,8 очка, 4,8 результативные передачи и 4,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,7, трёхочковых — 38,6. На данный момент «Атланта» занимает 11-е место на Востоке (16-23).