Стали известны запросы «Атланты» в случае обмена Деджонте Мюррея

Североамериканский журналист и обозреватель The Ringer Кевин О'Коннор рассказал, как «Атланта Хоукс» оценивает своего атакующего защитника Деджонте Мюррея в случае его возможного обмена в другую команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Люди, с которыми я разговаривал, говорят, что «Хоукс» запрашивают два драфт-пика первого раунда за Мюррея, который предпочёл бы присоединиться к команде, имеющей шанс выйти в плей-офф. Пока никто их [«Атланты»] требования не выполнил», — приводит слова О'Коннора The Ringer.

В нынешнем сезоне 27-летний Мюррей принял участие в 39 встречах, набирая в среднем 20,8 очка, 4,8 результативные передачи и 4,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,7, трёхочковых — 38,6. На данный момент «Атланта» занимает 11-е место на Востоке (16-23).