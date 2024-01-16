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Все результаты игрового дня НБА 16 января

Все результаты игрового дня НБА 16 января
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Сегодня, 16 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 16 января:

«Филадельфия Сиксерс» — «Хьюстон Рокетс» — 124:115;
«Даллас Маверикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 125:120;
«Нью-Йорк Никс» — «Орландо Мэджик» — 94:98;
«Вашингтон Уизардс» — «Детройт Пистонс» — 117:129;
«Атланта Хоукс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 109:99;
«Мемфис Гриззлиз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 116:107;
«Кливленд Кавальерс» — «Чикаго Буллз» — 109:91;
«Бруклин Нетс» — «Майами Хит» — 95:96 (ОТ);
«Торонто Рэпторс» — «Бостон Селтикс» — 96:105;
«Юта Джаз» — «Индиана Пэйсерс» —;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер» —;

Новость дополняется…

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь отметить разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга. На его счету 42 очка, семь подборов и семь результативных передач. Также отметим центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида. Он набрал 41 очко, совершил 10 подборов и три передачи.

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