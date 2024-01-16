Кайри Ирвинг стал автором уникального рекорда в НБА

Защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Как информирует статистический сервис StatMamba, Ирвинг стал первым игроком в истории лиги, который сумел набрать 40+ очков с тремя разными товарищами по команде.

В 2016 году у него это получилось вместе с Леброном Джеймсом (оба набрали по 41 очку). В 2023-м Кайри набрал 40 очков, а Лука Дончич (42). А в 2024 году на свой счёт Ирвинг записал 42 очка (у Тима Хардуэя-младшего было 41).

Напомним, Ирвинг и Хардуэй-младший набрали по 41 очку в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс». «Даллас» в этой встрече одержал победу со счётом 125:120. «Маверикс» на данный момент идут шестыми в Западной конференции НБА.