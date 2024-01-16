Виктор Вембаньяма высказался на тему возможного перехода в G-Лигу

20-летний форвард «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма заявил, что не будет возражать, если команда решит его отправить в G-Лигу за неубедительную игру.

«Я отнесусь с пониманием, если меня отправят в G-лигу за невнятную игру», – приводит слова Вембаньямы у себя в социальных сетях обозреватель Марк Джей Спирс.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Вембаньяма на данный момент принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 19,6 очка, совершал 10,3 подбора и отдавал три результативные передачи, проводя на площадке более 28 минут.

Ранее сообщалось, что Виктор планирует поучаствовать в конкурсе мастерства, который пройдёт в рамках Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.