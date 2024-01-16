Эмбиид ответил на претензии о стремлении избегать матчей с топ-командами НБА

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид ответил на вопрос о своих матчах с топ-командами НБА. Эмбиида попросили прокомментировать мнение, согласно которому он якобы время от времени пропускает такие встречи.

«Я не знаю, откуда взялись эти разговоры. Это забавно, потому что я всегда думаю, что доминирую с любой командой. И именно поэтому не стоит придавать таким разговорам слишком большого значения. И вообще я не могу контролировать, если вдруг заболею. Не могу контролировать, опухнет ли моё колено.

Что я понимаю, так это то, что многие стараются использовать моё имя для привлечения дивидендов. Продолжайте троллить. Мне это нравится. Мне это действительно нравится», — сказал Эмбиид во время общения с прессой.

Ребёнок расплакался от счастья после подарка от Джоэла Эмбиида: