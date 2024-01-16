«Юта» сделала впечатляющий рывок в последних 14 матчах НБА

Команда НБА «Юта Джаз» добилась впечатляющей серии в последних 14 матчах регулярного чемпионата. В этих встречах игроки «Юты» одержали 12 побед и потерпели лишь два поражения. Примечательно, что последние шесть игр заканчивались победой «Джаз».

«Я думаю, наши парни показывают, что они могут продолжать совершенствоваться. Наша цель – продолжать становиться лучше. Я очень доволен подходом команды. Ребята вели себя чрезвычайно профессионально в прошлом месяце и продолжают играть сплочённо», — приводит слова главного тренера команды Уилла Харди пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.

В настоящий момент «Юта» занимает девятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 22 победы при 22 поражениях.