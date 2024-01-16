Эксперт объяснил, почему Тейтуму не стоит рассчитывать на MVP НБА в 2024 году

Известный инсайдер Брайан Уиндхорст выразил сомнение, что лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум имеет реальные шансы на то, чтобы стать MVP НБА в 2024 году.

«Есть только один MVP, о котором Джейсону Тейтуму стоит беспокоиться в этом году. Это MVP финала. Я не думаю, что он сможет выиграть титул MVP регулярного сезона, потому что два года назад он разочаровал в финале, а в прошлом году – команда разочаровала в плей-офф. Хотя, конечно, в этом сезоне подобного нет. Вот почему и возникают подобные разговоры вокруг него», — сказал Уиндхорст на канале ESPN в YouTube.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Тейтум к настоящему моменту принял участие в 36 матчах, в которых в среднем набирал 27 очков, совершал 8,4 подбора и отдавал 4,4 передачи.

Джейсон Тейтум играет в гольф: