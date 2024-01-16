В «Локо» высказались о матче с «Уралмашем», которому проиграли уже дважды в этом сезоне

Помощник главного тренера «Локомотива-Кубань» Александра Секулича Юрица Жужа высказался перед гостевым матчем с «Уралмашем» в рамках четвертьфинала Кубка России.

«Уралмаш» будет чувствовать уверенность за счёт двух побед над нами в этом сезоне, но и мы сейчас, как говорится, «на ходу» – у нас восемь побед подряд, в том числе и над уральцами. Но в Кубке нам будет противостоять уже другой «Уралмаш» – команда перестраивается с новым тренером. Против нас выйдет другой состав, ведь по регламенту могут играть только два легионера. Непонятно, будет ли играть их капитан Антон Глазунов – он пропустил предыдущий матч. Но всё же главное – не соперник, а то, как сыграем мы сами. Команда понимает ответственность, ребята заряжены. Все осознают, что в двухматчевом противостоянии значение первой игры очень велико», — приводит слова Жужы сайт краснодарского клуба.