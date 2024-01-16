Эмбиид — перед очной дуэлью с Йокичем: он лучший игрок лиги, но это матч двух команд

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» высказался о лидере команды соперника и своём коллеге по позиции Николе Йокиче.

«Они только что выиграли чемпионат и заслужили этот титул. Никола — лучший игрок лиги, всегда говорю, что смотреть на его игру — здорово, а играть против него ещё лучше.

Главное, единственное, чего я не хочу, чтобы игру воспринимали, как матч между нами двумя. Это игра «Денвера» и «Филадельфии», пытающихся одержать победу. Они будут защищать звание лучшей команды лиги, и в их составе лучший игрок лиги. Итак, мы должны постараться сделать всё возможное, чтобы одержать победу», — приводит слова Эмбиида Clutch Points.

«Денвер Наггетс» и «Филадельфия Сиксерс» встретятся в ночь с 16 на 17 января мск. Начало игры — 3:30 мск.