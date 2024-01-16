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Против владельца «Нью-Йорка» подан судебный иск по обвинению в сексуальном насилии

Против владельца «Нью-Йорка» подан судебный иск по обвинению в сексуальном насилии
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Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» Джеймс Долан стал участником судебного разбирательства, сообщает New York Times.

По информации источника, женщина по имени Келли Крофт обвиняет владельца «Нью-Йорка» в принуждении к интимной близости, а также в том, что он подстроил её встречу с голливудским кинопродюсером Харви Вайнштейном, которого она обвиняет в изнасиловании.

По словам женщины, инцидент произошёл в 2013 году, когда она работала массажисткой во время концертного тура рок-группы Долана. На одном из сеансов массажа Долан пытался склонить Крофт к интимной связи. Позднее он обманом заманил её в номер отеля, где её изнасиловал Харви Вайнштейн, который уже отбывает тюремный срок за аналогичные обвинения.

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