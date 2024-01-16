Стало известно место проведения Матча звёзд НБА в 2026 году

Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» официально объявила, что Матч всех звёзд 2026 года пройдёт в Лос-Анджелесе на новой арене калифорнийской команды.

«Официально: «Клипперс» и наша будущая арена примут Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации 2026 года», — сообщает аккаунт клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ожидается, что новая арена «Лос-Анджелес Клипперс» откроет свои двери перед стартом сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации.

В последний раз Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации проходил в Лос-Анджелесе в 2018 году.

В этом сезоне Матч звёзд состоится в Индианаполисе, а в 2025 году — в Сан-Франциско.