Охрана выгнала со стадиона фаната, который обнял Леброна прямо во время матча

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Оклахома-Сити Тандер» (112:105) стал участником инцидента, который потребовал вмешательства охраны.

К звёздному форварду, который находился у скамейки запасных подошёл фанат и обнял его. Баскетболисту это не понравилось, и охрана тут же вмешалась и вывела фаната за пределы арены.

В той встрече 39-летний Леброн Джеймс стал одним из самых результативных игроков в составах обеих команд, набрав 25 очков, совершив семь подборов и отдав шесть результативных передач.

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» располагается на десятой строчке в таблице Западной конференции, одержав 20 побед в 41 матче.