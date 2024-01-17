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Охрана выгнала со стадиона фаната, который обнял Леброна прямо во время матча

Охрана выгнала со стадиона фаната, который обнял Леброна прямо во время матча
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Оклахома-Сити Тандер» (112:105) стал участником инцидента, который потребовал вмешательства охраны.

К звёздному форварду, который находился у скамейки запасных подошёл фанат и обнял его. Баскетболисту это не понравилось, и охрана тут же вмешалась и вывела фаната за пределы арены.

В той встрече 39-летний Леброн Джеймс стал одним из самых результативных игроков в составах обеих команд, набрав 25 очков, совершив семь подборов и отдав шесть результативных передач.

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» располагается на десятой строчке в таблице Западной конференции, одержав 20 побед в 41 матче.

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