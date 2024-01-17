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Джоэл Эмбиид рассказал, что он сказал Николе Йокичу после матча с «Денвером»

Джоэл Эмбиид рассказал, что он сказал Николе Йокичу после матча с «Денвером»
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Центровой, лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», в котором его команда одержала победу со счётом 126:121.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

После завершения встречи Эмбиид подошёл к центровому «Денвера» Николе Йокичу и пообщался с ним. По словам центрового «Филадельфии», он сказал сербскому баскетболисту, что тот является лучшим игроком в НБА на данный момент.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Я только что сказал ему, что он лучший игрок в лиге. Он стал чемпионом, а «Денвер» — лучшая команда, и он [Йокич] к тому же MVP финала. Я просто сказал ему: «Продолжай, увидимся через две недели», — сказал Эмбиид в послематчевом интервью.

НБА - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
126 : 121
Денвер Наггетс
Денвер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 41, Макси - 25, Харрис - 24, Убре - 11, Беверли - 8, Батюм - 8, Моррис - 7, Рид - 2, Мартин, Каунсил, Смит, Хаус, Коркмаз
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Портер - 20, Маррей - 17, Гордон - 16, Колдуэлл-Поуп - 13, Браун - 11, Джексон - 10, Уотсон - 5, Джордан - 4, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Ннаджи, Пикетт, Хафф
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