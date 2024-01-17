Джоэл Эмбиид рассказал, что он сказал Николе Йокичу после матча с «Денвером»

Центровой, лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», в котором его команда одержала победу со счётом 126:121.

После завершения встречи Эмбиид подошёл к центровому «Денвера» Николе Йокичу и пообщался с ним. По словам центрового «Филадельфии», он сказал сербскому баскетболисту, что тот является лучшим игроком в НБА на данный момент.

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«Я только что сказал ему, что он лучший игрок в лиге. Он стал чемпионом, а «Денвер» — лучшая команда, и он [Йокич] к тому же MVP финала. Я просто сказал ему: «Продолжай, увидимся через две недели», — сказал Эмбиид в послематчевом интервью.