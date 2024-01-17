Сегодня, 17 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата в календаре на этот день было намечено три матча. Два из них к этому моменту уже завершились победами хозяев площадок. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами встреч.
Все результаты игрового дня НБА 17 января
«Филадельфия Сиксерс» – «Денвер Наггетс» — 126:121.
«Финикс Санз» – «Сакраменто Кингз» — 119:117.
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Оклахома-Сити Тандер» — матч продолжается.
Самым результативным игроком дня стал Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), набравший 41 очко при семи подборах и 10 результативных передачах. Никола Йокич («Денвер») отметился внушительным количеством подборов — 19, добавив к ним 25 очков и три передачи.
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