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Все результаты игрового дня НБА 17 января

Все результаты игрового дня НБА 17 января
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Сегодня, 17 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата в календаре на этот день было намечено три матча. Два из них к этому моменту уже завершились победами хозяев площадок. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами встреч.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 17 января

«Филадельфия Сиксерс» – «Денвер Наггетс» — 126:121.

«Финикс Санз» – «Сакраменто Кингз» — 119:117.

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Оклахома-Сити Тандер» — матч продолжается.

Самым результативным игроком дня стал Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), набравший 41 очко при семи подборах и 10 результативных передачах. Никола Йокич («Денвер») отметился внушительным количеством подборов — 19, добавив к ним 25 очков и три передачи.

НБА - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
126 : 121
Денвер Наггетс
Денвер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 41, Макси - 25, Харрис - 24, Убре - 11, Беверли - 8, Батюм - 8, Моррис - 7, Рид - 2, Мартин, Каунсил, Смит, Хаус, Коркмаз
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Портер - 20, Маррей - 17, Гордон - 16, Колдуэлл-Поуп - 13, Браун - 11, Джексон - 10, Уотсон - 5, Джордан - 4, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Ннаджи, Пикетт, Хафф
НБА - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
119 : 117
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Финикс Санз: Аллен - 29, Дюрант - 27, Букер - 16, Бил - 13, Гордон - 13, Нуркич - 10, Мету - 6, Ойбанкс - 3, Окоги - 2, Гудвин, Бэйтс-Диоп, Литтл, Азубуике
Сакраменто Кингз: Фокс - 33, Сабонис - 21, Мюррэй - 18, Везенков - 14, Монк - 13, Хаертер - 10, Барнс - 8, Макги, Дуарте, Митчелл, Эдвардс, Эллис, Лень, Лайлз, Toscano
НБА - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
4-я четверть
113 : 112
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Уэстбрук, Харден, Леонард, Бостон, Хиланд, Коффи, Тайс, Джордж, Мэнн, Такер, Пауэлл, Пламли
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Гидди, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Дав. Бертанс, Джо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Манн, Мицич, Сарр, Уильямс
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