Йокич в матче с «Филадельфией» обновил личный рекорд по подборам в нападении

Центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 121:126.

Йокич в общей сложности провёл на площадке 38 минут, набрав суммарно 25 очков (11 из 20 с игры, 3 из 4 — штрафные), 19 подборов, три результативные передачи, один перехват и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового составил «+1».

Статистика Николы Йокича Фото: Кадр из трансляции

Таким образом, 28-летний баскетболист обновил личный рекорд по количеству подборов на чужом щите — 11. Второй лучший показатель — девять подборов — Йокич продемонстрировал в 2017 году в матче с «Атлантой Хоукс», а затем повторил в 2018-м против «Даллас Маверикс».