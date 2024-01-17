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Йокич в матче с «Филадельфией» обновил личный рекорд по подборам в нападении

Йокич в матче с «Филадельфией» обновил личный рекорд по подборам в нападении
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Центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 121:126.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Йокич в общей сложности провёл на площадке 38 минут, набрав суммарно 25 очков (11 из 20 с игры, 3 из 4 — штрафные), 19 подборов, три результативные передачи, один перехват и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового составил «+1».

Статистика Николы Йокича

Статистика Николы Йокича

Фото: Кадр из трансляции

Таким образом, 28-летний баскетболист обновил личный рекорд по количеству подборов на чужом щите — 11. Второй лучший показатель — девять подборов — Йокич продемонстрировал в 2017 году в матче с «Атлантой Хоукс», а затем повторил в 2018-м против «Даллас Маверикс».

НБА - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
126 : 121
Денвер Наггетс
Денвер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 41, Макси - 25, Харрис - 24, Убре - 11, Беверли - 8, Батюм - 8, Моррис - 7, Рид - 2, Мартин, Каунсил, Смит, Хаус, Коркмаз
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Портер - 20, Маррей - 17, Гордон - 16, Колдуэлл-Поуп - 13, Браун - 11, Джексон - 10, Уотсон - 5, Джордан - 4, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Ннаджи, Пикетт, Хафф
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