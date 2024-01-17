Грин рассказал, как 19-летний игрок «Мемфиса» «отомстил» «Уорриорз» после случая с Карри

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал историю о 19-летнем форварде «Мемфис Гриззлиз» Грегори Джексоне, который отметился впечатляющей статистикой в недавнем матче их команд в рамках регулярного чемпионата НБА.

«Он подождал Стефа и затем сказал: «Чувак, я не получил приглашения в твой тренировочный лагерь». Стеф такой: «Знаешь, я помню. У нас были заняты все места, так что им пришлось отозвать несколько приглашений».

После игры я узнал, что для Грегори Джексона это было личным. Он нашёл в этом дополнительную мотивацию», — сказал Грин в эфире The Volume.

Игра между «Гриззлиз» и «Уорриорз» закончилась победой «Мемфиса» со счётом 116:017. На счету Джексона в этой встрече было 23 очка, шесть подборов и одна передача.

Отметим, что Грин пригласил Джексона на следующий лагерь Карри в качестве консультанта.