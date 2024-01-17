О'Нил объяснил, почему Гилджеса-Александера ставит выше Луки Дончича

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне ведущий Шакил О'Нил высказался о разыгрывающем «Оклахомы-Сити Тандер» Шее Гилджесе-Александере, выразив мнение, что он превосходит лидера «Даллас Маверикс» Луку Дончича.

«Мнё придётся выбрать Шея. Лука – потрясающий игрок, но что творит этот парень! Он здорово играет, воодушевляя своих товарищей по команде. Прямо сейчас я останавливаю свой выбор на нём. В настоящий момент это просто отличный игрок», — сказал О'Нил в эфире Pregame Show.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Шей к настоящему моменту принял участие в 39 матчах, в которых в среднем набирал 31 очко, совершал 5,7 подбора и отдавал 6,3 передачи. «Оклахома-Сити» сейчас на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.