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L'One выступит на Матче звёзд АСБ в Красноярске

L'One выступит на Матче звёзд АСБ в Красноярске
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Матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола пройдёт в Красноярске на «Арене.Север» второй год подряд. В программе – две шоу-игры, баскетбольные конкурсы, данк-контест, выступление хедлайнера и активности для зрителей.

Хедлайнером Матча звёзд выступит Леван Горозия, известный под псевдонимом L'ONE. Отметим, рэпер является уроженцем Красноярска и экс-капитаном юношеской сборной Якутии по баскетболу.

Также гостями мероприятия станут легенды отечественного баскетбола, а также ведущие баскетбольные функционеры и блогеры.

Спортивная часть Матча звёзд будет иметь свои фишки – при бросковом нарушении команда может запросить баскетбольный буллит (игру 1x1) вместо штрафных, а на определённых отрезках игры будет использоваться бонусный мяч, удваивающий набранные очки.

На конкурс по броскам сверху традиционно соберутся лучшие данкеры России и СНГ. Самый титулованный и медийный российский данкер Мирослав Елецкий впервые одержал победу на Матче звёзд только в прошлом сезоне и уже через неделю постарается защитить титул.

Вы можете приобрести билеты на Матч звёзд АСБ на «Чемпионате».

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