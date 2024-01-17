Энтони Дэвис рассказал, что принесёт «Лейкерс» много побед в НБА

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис подвёл итоги домашней победы над «Оклахома-Сити Тандер» (112:105) в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я думаю, что этот рывок начался с нашей защиты. Мы должны быть командой, ориентированной на оборону, и когда мы настроены на оборону и показываем, на что мы способны в обороне на площадке, мы, как правило, выигрываем эти игры.

Сможем ли мы продолжать играть в защите так, как сегодня? Мы поставили на кон то, чтобы выиграть много матчей… Я думаю, что защита – это то, что принесёт нам много побед», – сказал Дэвис на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне 30-летний Дэвис принял участие в 38 встречах, набирая в среднем 25,1 очка, 12,1 подбора и 3,5 результативной передачи при проценте реализации бросков с игры 55,1, трёхочковых — 33,3. «Озёрники» на данный момент находятся вне зоны плей-ин.