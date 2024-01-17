Аренас объяснил, почему чемпион НБА Дюрант не заслуживает статую в «Голден Стэйт»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказал мнение, что экс-игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант не заслуживает статуи от команды.

«Сколько титулов было у Скотти Пиппена в «Чикаго»? И что, есть у него статуя? Нет! Нельзя ставить статуи игрокам, которые выступали в команде три сезона», – сказал Аренас на канале Gil's Arena в YouTube.

Напомним, Дюрант присоединился к «Голден Стэйт» в 2016 году. В 2019-м Кевин покинул команду из Сан-Франциско, отправившись в «Бруклин Нетс». В феврале 2023 года Кевин был обменян из «Бруклина» в «Финикс Санз». Вместе с «Уорриорз» Дюрант дважды становился чемпионом НБА (2017 и 2018).

Дюрант играет один на один против 221-сантиметрового Бола: