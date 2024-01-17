Алексей Швед раскрыл детали своего контракта с китайским «Шаньси Лунгс»

Российский разыгрывающий Алексей Швед, в настоящий момент выступающий за «Шаньси Лунгс», поделился подробностями о своём соглашении с китайском командой. По словам Алексея, в его контракте есть пункт, согласно которому он может выступать как помощник тренера.

«Меня подписали как игрока и как помощника тренера. Это прописано в контракте. То есть иногда у меня спрашивают, как сыграть в защите, нападении, что делать в той или иной ситуации. Молодые часто за советом подходят. Ребята здесь вообще старательные, не боятся. Видно, что благодаря лимиту у них больше игрового времени, и это даёт им уверенность. По лимиту на площадке у команды может находиться только один легионер. В отдельных случаях допускаются два легионера, но это только для команд, которые в прошлом сезоне финишировали в подвале турнирной таблицы», — приводит слова Шведа «Российская газета».

Напомним, в прошлом сезоне Швед выступал в Единой лиге ВТБ, представляя московский ЦСКА. Армейцев Алексей покинул по окончании сезона в связи с истечением срока контракта. Сейчас Шведу 35 лет.