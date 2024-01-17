«Можно попробовать крокодила». Алексей Швед раскрыл пристрастия китайцев в еде

Российский разыгрывающий Алексей Швед ответил на вопрос по поводу питания в Китае, где он проживает в настоящий момент. Алексей является игроком клуба «Шаньси Лунгс». По словам Шведа, в местной еде его всё устраивает, хотя во время предыдущих посещений Поднебесной еда ему казалась невкусной.

«Странно, что сейчас мне нравится всё. Потому что, когда я в предыдущий раз приезжал, мне еда вообще невкусной показалась. Может, вкус у меня поменялся. У них много мяса, рыбы, риса, лапши. Шаньси вообще считается провинцией, где делают лучшую лапшу. Так что у меня проблем нет: всё люблю, всё ем.

Помню, ел какие-то внутренности свиньи. То ли аппендикс, то ли что-то в этом роде. Вообще, они свинью здесь полностью съедают, ничего не остаётся. Единственное, как-то вышел в город, и можно было попробовать крокодила. Но я перед игрой не рискнул», — приводит слова Шведа «Российская газета».

Ранее Алексей поделился подробностями относительно своего соглашения с «Шаньси».