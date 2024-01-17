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«Пари НН» объявил об уходе американского разыгрывающего Гленна Коузи

«Пари НН» объявил об уходе американского разыгрывающего Гленна Коузи
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Американский разыгрывающий «Пари Нижний Новгород» Гленн Коузи покидает команду.

«Спасибо, Гленн! Американский разыгрывающий Гленн Коузи покидает «Пари Нижний Новгород». Наш клуб и игрок договорились о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию в связи с возвращением в строй ранее травмированных игроков.

Коузи первым присоединился к «Пари НН» перед стартом сезона-2023/2024. Он принял участие в 16 матчах Единой лиги ВТБ и отметился статистикой в 10 очков, 1,8 подбора и 2,8 передачи.

Благодарим за время, проведённое в составе нашего клуба, и желаем удачи в дальнейшей карьере», — сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Ранее «Пари НН» исключил Коузи из заявки на Единую лигу и вернул туда Дмитрия Хвостова, который был ранее отзаявлен после получения травмы, чтобы освободить место в ростере.

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