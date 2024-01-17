Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лондон Лайонс — Ховентуд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Парма» на своей площадке разгромно уступила МБА в 1/4 финала Кубка, набрав всего 42 очка

«Парма» на своей площадке разгромно уступила МБА в 1/4 финала Кубка, набрав всего 42 очка
Комментарии

Сегодня, 17 января, состоялся первый четвертьфинальный матч Кубка России, в котором сошлись пермская «Парма» и московская МБА. Игра проходила в Перми и завершилась крупной победой гостей со счётом 70:42.

Гости уже к середине первой четверти добились двузначного преимущества и по ходу матча только увеличивали его. Баскетболисты «Пармы» смогли выиграть заключительную четверть со счётом 16:12, но этого не хватило даже для того, чтобы избежать крупного поражения.

Самым результативным в матче стал форвард МБА Владислав Трушкин, который принёс в копилку своей команды 19 очков и пять подборов.

Победитель четвертьфинального противостояния определится по итогам двух матчей. Ответная игра между командами пройдёт 7 февраля в Москве.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android