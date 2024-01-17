«Парма» на своей площадке разгромно уступила МБА в 1/4 финала Кубка, набрав всего 42 очка

Сегодня, 17 января, состоялся первый четвертьфинальный матч Кубка России, в котором сошлись пермская «Парма» и московская МБА. Игра проходила в Перми и завершилась крупной победой гостей со счётом 70:42.

Гости уже к середине первой четверти добились двузначного преимущества и по ходу матча только увеличивали его. Баскетболисты «Пармы» смогли выиграть заключительную четверть со счётом 16:12, но этого не хватило даже для того, чтобы избежать крупного поражения.

Самым результативным в матче стал форвард МБА Владислав Трушкин, который принёс в копилку своей команды 19 очков и пять подборов.

Победитель четвертьфинального противостояния определится по итогам двух матчей. Ответная игра между командами пройдёт 7 февраля в Москве.