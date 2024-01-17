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Источник: госпитализированный помощник тренера «Голден Стэйт» Милоевич скончался

Источник: госпитализированный помощник тренера «Голден Стэйт» Милоевич скончался
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Авторитетный баскетбольный инсайдер Маттео Андреани сообщил, что помощник главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра Деян Милоевич скончался.

«Трагические новости. Деян Милоевич, бывший игрок, ныне ассистент тренера «Голден Стэйт», скончался. Покойся с миром», — написал Андреани на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Милоевича эксктренно увезли в больницу после внезапных и серьёзных проблем со здоровьем в ресторане в Солт-Лейк-Сити во вторник вечером. Инцидент произошёл прямо во время командного ужина.

Ранее пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации сообщила о переносе матча между «Ютой Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз» в связи с госпитализацией Деяна Милоевича.

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