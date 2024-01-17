Пашутин назвал причины разгромного домашнего поражения «Пармы» в матче Кубка России с МБА

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал крупное домашнее поражение в первом матче четвертьфинала Кубка России с МБА (42:70).

У нас не играл сегодня Би Джей Джонсон, но молодые ребята и те, кто обычно играет мало в Единой лиге, получили свой шанс. Сегодня у них было достаточно времени. И для нас, и для ребят этот была некая проверка на лидерство и необходимые качества.

К сожалению, в первых двух четвертях под давлением совершили много ошибок, коммуникация в защите была не на достаточном уровне. Потом в третьей четверти пропустили всего 14, но и сами забить не смогли, набрав всего семь очков. Защита в третьей и четвёртой четвертях стала чуть-чуть корректнее, но в атаке было много проблем. Был очень низкий процент бросков, особенно дальних, поэтому так и не смогли сократить разницу в счёте», — сказал Пашутин в ролике, опубликованном пресс-службой пермского клуба.