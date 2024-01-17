В «Голден Стэйт» подтвердили уход из жизни ассистента тренера Деяна Милоевича

Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» подтвердила гибель помощника главного тренера Стива Керра Деяна Милоевича.

«Мы все опустошены внезапной кончиной Деяна Милоевича. Это шокирующий и трагический удар для всех, кто связан с «Уорриорз», и невероятно тяжёлое время для его семьи, друзей и всех нас, кто имел невероятное удовольствие работать с ним.

Мы скорбим вместе с его женой Натасой и их детьми Николой и Масой», — сообщает аккаунт клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Милоевича экстренно увезли в больницу после внезапных и серьёзных проблем со здоровьем в ресторане в Солт-Лейк-Сити во вторник вечером.

Руководство НБА приняло решение перенести сегодняшний матч «Голден Стэйт Уорриорз» с «Ютой Джаз».