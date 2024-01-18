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Свободный агент Теренс Дэвис: я отказался от хороших денег в Европе, чтобы вернуться в НБА

Свободный агент Теренс Дэвис: я отказался от хороших денег в Европе, чтобы вернуться в НБА
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Бывший атакующий защитник клубов Национальной баскетбольной ассоциации, ныне выступающий в Лиге развития, Теренс Дэвис ответил на вопрос, рассматривал ли он в межсезонье предложения от команд за пределами американского континента.

«Думаю, лишь немногие знают об этом, но я отказался от хороших денег, которые мне предлагали за границей, в Греции, в Евролиге. Я отказался, поскольку я хочу вернуться в НБА, и, чтобы это сделать, надо играть в Лиге развития.

Это было трудное решение? Это было не трудное, но и не самое простое решение. Всякий раз, когда на кону появляются деньги, никогда не хочется их упускать, потому что никогда не знаешь, что произойдёт завтра, посмотри на мою ситуацию сейчас. С разорванным ахиллом просто никогда ничего не знаешь наверняка. Так что это всегда будет трудное решение. Иногда приходится идти на жертвы, и это то, что я пытаюсь делать: приносить жертвы, чтобы вернуться туда, что я чувствую подходящим местом для меня. Я ощущаю себя игроком НБА. Я не хотел увозить семью за границу или оставлять жену с новорождённым ребенком в другой стране. Я просто пошёл на жертвы ради своей семьи и решил остаться в США», — приводит слова Дэвиса Hoopshype.

Последним клубом 26-летнего Дэвиса в НБА был «Сакраменто Кингз».

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