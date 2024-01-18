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Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Самарой» в четвертьфинале Кубка

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Самарой» в четвертьфинале Кубка
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался после победы в первом четвертьфинальном матче Кубка России с «Самарой» (70:47).

«Желаю всего наилучшего «Самаре». Они проделывают великолепную работу на протяжении всего сезона и в целом имеют возможности попасть в шестёрку сильнейших в Лиге ВТБ. Мне нравится их тренер, только наилучшие пожелания всей команде.

С самого начала мы завладели инициативой, контролировали защиту и нападение, несмотря на некоторые ошибки под кольцом. В целом мы должны быть рады результату. Все игроки сегодня приняли участие во встрече. Дальше мы отправляемся в Казань и готовимся к предстоящей встрече», — приводит слова Паскуаля официальный сайт петербургского клуба.

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