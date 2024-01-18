Инсайдер рассказал, куда может перейти ветеран «Клипперс» Пи Джей Такер

Североамериканский журналист и инсайдер Джейк Фишер в своём последнем материале на Yahoo Sports заявил, что тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пи Джей Такер может пополнить ряды «Финикс Санз» или «Милуоки Бакс» в случае, если его контракт будет выкуплен после обмена из лос-анджелесского клуба.

«Пи Джей Такер из «Клипперс» остаётся сильным кандидатом на потенциальный обмен, а «Уизардс» упоминаются как возможное место для продолжения карьеры. «Вашингтон» также рассмотрел бы вариант с выкупом контракта. «Санз» и «Бакс» — две команды, которые могут по итогам приобрести игрока, если он станет свободным агентом», — приводит слова Фишера Yahoo Sports.

Отметим, что 38-летний Такер ранее выступал за «Финикс» (2012/2013–2016/2017) и «Милуоки» (2020/2021). В составе «Бакс» форвард стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В начале ноября прошлого года «Филадельфия Сиксерс» обменяла баскетболиста в «Клипперс».