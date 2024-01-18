Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер рассказал, куда может перейти ветеран «Клипперс» Пи Джей Такер

Инсайдер рассказал, куда может перейти ветеран «Клипперс» Пи Джей Такер
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер Джейк Фишер в своём последнем материале на Yahoo Sports заявил, что тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пи Джей Такер может пополнить ряды «Финикс Санз» или «Милуоки Бакс» в случае, если его контракт будет выкуплен после обмена из лос-анджелесского клуба.

«Пи Джей Такер из «Клипперс» остаётся сильным кандидатом на потенциальный обмен, а «Уизардс» упоминаются как возможное место для продолжения карьеры. «Вашингтон» также рассмотрел бы вариант с выкупом контракта. «Санз» и «Бакс» — две команды, которые могут по итогам приобрести игрока, если он станет свободным агентом», — приводит слова Фишера Yahoo Sports.

Отметим, что 38-летний Такер ранее выступал за «Финикс» (2012/2013–2016/2017) и «Милуоки» (2020/2021). В составе «Бакс» форвард стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В начале ноября прошлого года «Филадельфия Сиксерс» обменяла баскетболиста в «Клипперс».

Новый контракт Леонарда с «Клипперс»:
Кавай остаётся в «Клипперс» — ему выдали контракт на $ 153 млн. При чём тут новый стадион?
Кавай остаётся в «Клипперс» — ему выдали контракт на $ 153 млн. При чём тут новый стадион?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android