Брайан Уиндхорст рассказал о возможном будущем Леброна Джеймса в 2025 году

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст предположил, что лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в 2025 году не будет выступать за клуб из Лос-Анджелеса. Однако Уиндхорст выразил мнение, что Джеймс не завершит профессиональную карьеру.

«Я не знаю, что произойдёт с Леброном в 2025 году. У меня есть ощущения, что он сыграет в следующем году, но не знаю, будет ли он выступать за «Лейкерс», — сказал Уиндхорст во время подкаста BASKETBALL ON.

Отметим, что действующий контракт 39-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция игрока на $ 51,41 млн). Также неоднократно сообщалось о том, что звёздный форвард намерен сыграть в одной команде со своим старшим сыном Бронни Джеймсом.

Предматчевая подготовка Леброна Джеймса: