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Эдвардс совершил проход и мощно поставил сверху во время матча с «Детройтом»

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимает «Миннесота Тимбервулвз». На момент написания новости счёт на табло — 55:51 в пользу «Миннесоты».

Атакующий защитник, один из лидеров «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс в концовке первой четверти игры стал автором эффектного момента, совершив проход в трёхсекундную зону соперника и поставив сверху с сопротивлением центрового «Детройта» Джейлена Дюрена.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 22-летний Эдвардс принял участие в 36 встречах, набирая в среднем 26 очков, 5,4 подбора и 4,9 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,3, трёхочковых — 38,5. На данный момент «волки» занимают первое место на Западе (28-11).