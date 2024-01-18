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Инсайдер назвал клуб НБА, которому интересен форвард «Голден Стэйт» Уиггинс

Инсайдер назвал клуб НБА, которому интересен форвард «Голден Стэйт» Уиггинс
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Руководство «Даллас Маверикс» проявляет активный интерес к лёгкому форварду «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинсу. Об этом сообщает инсайдер Yahoo Sports Джейк Фишер в своём последнем материале.

Отметим, что действующий контракт 28-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2026/2027 (опция игрока — $ 30,16 млн). В сезоне-2023/2024 форвард заработает $ 24,33 млн. Предполагается, что игрок станет неограниченно свободным агентом летом 2027 года.

В нынешнем сезоне Уиггинс принял участие в 36 матчах, набирая в среднем 11,9 очка, 4,2 подбора и 1,5 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 42,2, трёхочковых — 29,6.

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Предматчевая тренировка Эндрю Уиггинса и Криса Пола:

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