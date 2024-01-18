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Виктор Вембаньяма исполнил эффектный данк с сопротивлением центрового «Бостона»

Виктор Вембаньяма исполнил эффектный данк с сопротивлением центрового «Бостона»
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Центровой и новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 117:98.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В середине заключительной четверти Вембаньяма получил от партнёра по команде передачу в трёхсекундной зоне соперника, а после поставил сверху с сопротивлением центрового «Бостона» Люка Корнета. Примечательно, что центровой «Сан-Антонио» не встретил должного сопротивления.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что 20-летний баскетболист провёл на площадке в общей сложности 27 минут, набрав суммарно 27 очков (10 из 19 с игры, где 2 из 6 — трёхочковые), пять подборов, одну результативную передачу и столько же блок-шотом. Показатель «плюс-минус» француза по итогам встречи составил «-14».

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2024, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
117 : 98
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бостон Селтикс: Тейтум - 24, Холидэй - 22, Браун - 21, Притчард - 12, Хорфорд - 9, Бриссетт - 7, Хозер - 7, Корнет - 6, Кета - 6, Дэвисон - 2, Бэнтон - 1, Уолш, Михайлюк, Стивенс
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Васселл - 21, Шампани - 9, Джонс - 9, Брэнэм - 8, Джонсон - 5, Сохан - 5, Барлоу - 5, Дьяките - 3, Осман - 2, Макдермотт - 2, Мамукелашвили - 2, Грэм, Уэсли
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