Виктор Вембаньяма исполнил эффектный данк с сопротивлением центрового «Бостона»

Центровой и новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 117:98.

В середине заключительной четверти Вембаньяма получил от партнёра по команде передачу в трёхсекундной зоне соперника, а после поставил сверху с сопротивлением центрового «Бостона» Люка Корнета. Примечательно, что центровой «Сан-Антонио» не встретил должного сопротивления.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что 20-летний баскетболист провёл на площадке в общей сложности 27 минут, набрав суммарно 27 очков (10 из 19 с игры, где 2 из 6 — трёхочковые), пять подборов, одну результативную передачу и столько же блок-шотом. Показатель «плюс-минус» француза по итогам встречи составил «-14».