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«Лейкерс» обыграли «Даллас», Дончич оформил трипл-дабл

«Лейкерс» обыграли «Даллас», Дончич оформил трипл-дабл
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В ночь с 17 на 18 января мск на паркете «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграли «Даллас Маверикс» со счётом 127:110.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В первой половине встречи перевес колебался от семи очков преимущества «Далласа» до девяти очков в пользу «Лейкерс» — к большому перерыву соперники пришли при «+2» у хозяев паркета. В третьей четверти «Лейкерс» удался решающий рывок, нарастивший их гандикап до 17 очков.

В заключительной четверти баскетболисты «Лос-Анджелеса» уходили за «+20», гости смогли лишь чуть сократить это отставание. Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), оформивший трипл-дабл — 33 набранных очка, 13 подборов и 10 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2024, четверг. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
127 : 110
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 29, Дэвис - 28, Джеймс - 25, Ривз - 14, Принс - 9, Вандербилт - 7, Хатимура - 6, Кристи - 5, Мэйс - 2, Вуд - 2, Хэйс
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Лайвли - 16, Хардуэй-младший - 12, Ирвинг - 12, Уильямс - 8, Джонс - 8, Харди - 7, Клебер - 6, Уильямс - 5, Лоусон - 2, Пауэлл - 1, Холмс, Карри, Моррис
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