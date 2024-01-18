«Лейкерс» обыграли «Даллас», Дончич оформил трипл-дабл

В ночь с 17 на 18 января мск на паркете «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграли «Даллас Маверикс» со счётом 127:110.

В первой половине встречи перевес колебался от семи очков преимущества «Далласа» до девяти очков в пользу «Лейкерс» — к большому перерыву соперники пришли при «+2» у хозяев паркета. В третьей четверти «Лейкерс» удался решающий рывок, нарастивший их гандикап до 17 очков.

В заключительной четверти баскетболисты «Лос-Анджелеса» уходили за «+20», гости смогли лишь чуть сократить это отставание. Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), оформивший трипл-дабл — 33 набранных очка, 13 подборов и 10 результативных передач.