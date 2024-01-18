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Сегодня, 18 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата должны были пройти 10 матчей.

Игра между «Ютой Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз» была перенесена из-за экстренной госпитализации и последующей смерти ассистента главного тренера гостей Деяна Милоевича. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами состоявшихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 18 января

«Детройт Пистонс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 117:124.

«Бостон Селтикс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 117:98.

«Нью-Йорк Никс» — «Хьюстон Рокетс» — 109:94.

«Атланта Хоукс» — «Орландо Мэджик» — 106:104.

«Кливленд Кавальерс» — «Милуоки Бакс» — 135:95.

«Торонто Рэпторс» — «Майами Хит» — 121:97.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Шарлотт Хорнетс» — 132:112.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас Маверикс» — 127:110.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Бруклин Нетс» — 105:103.