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Все результаты игрового дня НБА 18 января

Все результаты игрового дня НБА 18 января
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Сегодня, 18 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата должны были пройти 10 матчей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Игра между «Ютой Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз» была перенесена из-за экстренной госпитализации и последующей смерти ассистента главного тренера гостей Деяна Милоевича. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами состоявшихся встреч.

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Все результаты игрового дня НБА 18 января

«Детройт Пистонс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 117:124.
«Бостон Селтикс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 117:98.
«Нью-Йорк Никс» — «Хьюстон Рокетс» — 109:94.
«Атланта Хоукс» — «Орландо Мэджик» — 106:104.
«Кливленд Кавальерс» — «Милуоки Бакс» — 135:95.
«Торонто Рэпторс» — «Майами Хит» — 121:97.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Шарлотт Хорнетс» — 132:112.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас Маверикс» — 127:110.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Бруклин Нетс» — 105:103.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
117 : 124
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Детройт Пистонс: Айви - 32, Богданович - 20, Дюрен - 16, Бёркс - 12, Стюарт - 12, Хейз - 8, Томпсон - 7, Нокс - 5, Сассер - 5, Галлинари, Уайзмен, Умуде, Харрис, Мускала
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Таунс - 27, Макдэниелс - 23, Гобер - 19, Рид - 9, Конли - 8, Александер-Уолкер - 7, Андерсон - 4, Маклафлин, Мур, Милтон, Браун, Гарза
НБА - регулярный чемпионат
18 января 2024, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
117 : 98
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бостон Селтикс: Тейтум - 24, Холидэй - 22, Браун - 21, Притчард - 12, Хорфорд - 9, Бриссетт - 7, Хозер - 7, Корнет - 6, Кета - 6, Дэвисон - 2, Бэнтон - 1, Уолш, Михайлюк, Стивенс
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Васселл - 21, Шампани - 9, Джонс - 9, Брэнэм - 8, Джонсон - 5, Сохан - 5, Барлоу - 5, Дьяките - 3, Осман - 2, Макдермотт - 2, Мамукелашвили - 2, Грэм, Уэсли
НБА - регулярный чемпионат
18 января 2024, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 94
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 31, Брансон - 30, Ануноби - 15, Гримс - 11, Харт - 10, Хартенштайн - 7, Дивинченцо - 5, Макбрайд, Флинн, Ачиува, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 24, Шенгюн - 18, Грин - 15, Брукс - 11, Смит II - 11, Грин - 9, Томпсон - 4, Тэйт - 2, Ландейл, Холидей, Уитмор, Уильямс, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
18 января 2024, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
106 : 104
Орландо Мэджик
Орландо
Атланта Хоукс: Мюррей - 26, Янг - 18, Оконгву - 15, Богданович - 12, Капела - 12, Джонсон - 10, Бей - 7, Мэтьюз - 6, Форрест, Ланди, Миллз, Гриффин, Фернанду
Орландо Мэджик: Банкеро - 26, Картер - 18, Саггс - 16, Фульц - 10, Битадзе - 10, Энтони - 10, Океке - 6, Хьюстан - 3, Инглс - 3, Айзек - 2, Блэк, Куин, Вагнер
НБА - регулярный чемпионат
18 января 2024, четверг. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
135 : 95
Милуоки Бакс
Милуоки
Кливленд Кавальерс: Ньянг - 33, Митчелл - 31, Аллен - 21, Меррилл - 10, Окоро - 10, Портер - 9, Страс - 6, Томпсон - 6, Уэйд - 5, ЛеВерт - 4, Джером, Джонс
Милуоки Бакс: Лиллард - 17, Портис - 16, Краудер - 15, Пэйн - 13, Лопес - 11, Коннотон - 8, Джексон - 6, Грин - 3, Бисли - 2, Миддлтон - 2, Лопес - 2, Боучэмп, Ливингстон, Адетокунбо
НБА - регулярный чемпионат
18 января 2024, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
121 : 97
Майами Хит
Майами
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 28, Барретт - 26, Барнс - 20, Куикли - 17, Шрёдер - 9, Дик - 6, Портер - 6, Янг - 5, Фриман - 2, Буше - 2, Макдэниелс, Темпл
Майами Хит: Адебайо - 16, Хироу - 16, Батлер - 16, Робинсон - 14, Йович - 10, Мартин - 10, Ричардсон - 5, Лоури - 4, Суидер - 2, Хайсмит - 2, Брайант - 2, Робинсон
НБА - регулярный чемпионат
18 января 2024, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
132 : 112
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 28, Макколлум - 22, Хоукинс - 21, Мёрфи - 18, Уильямсон - 13, Джонс - 9, Маршалл - 8, Нэнс - 7, Валанчюнас - 4, Альварадо - 2, Дэниэлс, Зеллер
Шарлотт Хорнетс: Болл - 29, Розир - 25, Бриджес - 19, Ричардс - 10, Мартин - 7, Вашингтон - 7, Букнайт - 6, Менса - 4, Смит - 3, Смит - 2, Блэк, Тор, Нтиликина
НБА - регулярный чемпионат
18 января 2024, четверг. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
127 : 110
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 29, Дэвис - 28, Джеймс - 25, Ривз - 14, Принс - 9, Вандербилт - 7, Хатимура - 6, Кристи - 5, Мэйс - 2, Вуд - 2, Реддиш, Хэйс
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Лайвли - 16, Хардуэй-младший - 12, Ирвинг - 12, Уильямс - 8, Джонс - 8, Харди - 7, Клебер - 6, Уильямс - 5, Лоусон - 2, Пауэлл - 1, Холмс, Карри, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
18 января 2024, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
105 : 103
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 30, Саймонс - 20, Рит - 17, Брогдон - 16, Хендерсон - 7, Камара - 6, Уокер - 4, Тибулл - 3, Баджи - 2, Мюррэй, Минайя, Рупер
Бруклин Нетс: Бриджес - 21, Динвидди - 19, Джонсон - 13, Уокер - 13, Клэкстон - 12, Томас - 8, Финни-Смит - 7, Уотфорд - 6, О'Нил - 2, Смит - 2, Джайлс
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