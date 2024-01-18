Секулич объяснил причины поражения «Локомотива-Кубань» от «Уралмаша» в Кубке России

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение от екатеринбургского «Уралмаша» в четвертьфинале Кубка России по баскетболу.

«После непростого перелёта в Екатеринбург мы вышли играть с серьёзным соперником, который сегодня показал поставленную игру. Мы же, к сожалению, оказались недостаточно сконцентрированными, особенно в нападении. Наш процент попадания со всех дистанций сегодня был гораздо ниже ожидаемого. Это потянуло за собой ошибки в защите и позволило «Уралмашу» выиграть с двузначным преимуществом.

В определённый момент выпустили свежих игроков со скамейки, но они, к сожалению, допустили много ошибок, не смогли правильно отреагировать на напор соперника», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Отметим, что «Локомотив-Кубань» на выезде уступил «Уралмашу» со счётом 67:80 в четвертьфинале Кубка России по баскетболу. Следующий матч между клубами из Краснодара и Екатеринбурга состоится 7 февраля, начало в 20:00 мск. «Локомотиву-Кубань» для того, чтобы пройти в полуфинал турнира, необходимо будет победить с преимуществом более чем в 13 очков.