Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс отвлекался во время интервью из-за матча своего сына Бронни

Леброн Джеймс отвлекался во время интервью из-за матча своего сына Бронни
Аудио-версия:
Комментарии

Легкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был сосредоточен на игре сына, Бронни Джеймса, во время того, как давал интервью после матча с «Даллас Маверикс». Напомним, Бронни Джеймс выступает за баскетбольную команду Университета Южной Калифорнии.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В июле 2023 года у 18‑летнего Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока. Медики своевременно оказали помощь Джеймсу‑младшему и доставили его в больницу. В конце ноября врачи разрешили Бронни вернуться в баскетбол.

Отметим, что «Лейкерс» на домашнем паркете обыграли «Даллас» со счётом 127:110. На данный момент клуб из Лос-Анджелеса занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с равным балансом побед и поражений в регулярном чемпионате НБА — 21-21.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2024, четверг. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
127 : 110
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 29, Дэвис - 28, Джеймс - 25, Ривз - 14, Принс - 9, Вандербилт - 7, Хатимура - 6, Кристи - 5, Мэйс - 2, Вуд - 2, Реддиш, Хэйс
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Лайвли - 16, Хардуэй-младший - 12, Ирвинг - 12, Уильямс - 8, Джонс - 8, Харди - 7, Клебер - 6, Уильямс - 5, Лоусон - 2, Пауэлл - 1, Холмс, Карри, Моррис
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android