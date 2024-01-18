Леброн Джеймс отвлекался во время интервью из-за матча своего сына Бронни

Легкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был сосредоточен на игре сына, Бронни Джеймса, во время того, как давал интервью после матча с «Даллас Маверикс». Напомним, Бронни Джеймс выступает за баскетбольную команду Университета Южной Калифорнии.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В июле 2023 года у 18‑летнего Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока. Медики своевременно оказали помощь Джеймсу‑младшему и доставили его в больницу. В конце ноября врачи разрешили Бронни вернуться в баскетбол.
Отметим, что «Лейкерс» на домашнем паркете обыграли «Даллас» со счётом 127:110. На данный момент клуб из Лос-Анджелеса занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с равным балансом побед и поражений в регулярном чемпионате НБА — 21-21.
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