Грег Попович сравнил Виктора Вембаньяму с легендами «Сан-Антонио»

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович сравнил первого номера драфта 2023 года Виктора Вембаньяму с великими игроками клуба Тимом Данканом и Дэвидом Робинсоном.

«Он похож на Тима (Данкана) и Дэвида (Робинсона), потому что их больше волнует процесс и то, как всё делается, иначе вы не сможете достичь своих конечных целей. Вы не можете пропустить ни один из этих шагов. Он (Вембаньяма) усердно работает над базовыми принципами», — сказал Попович на пресс-конференции после матча с «Бостоном».

В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» на выезде уступил «Бостон Селтикс» со счётом 98:117.

Отметим, что 20-летний баскетболист провёл на площадке в общей сложности 27 минут, набрав суммарно 27 очков (10 из 19 с игры, где 2 из 6 — трёхочковые), сделав пять подборов, одну результативную передачу и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» француза по итогам встречи составил «-14».