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Грег Попович сравнил Виктора Вембаньяму с легендами «Сан-Антонио»

Грег Попович сравнил Виктора Вембаньяму с легендами «Сан-Антонио»
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Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович сравнил первого номера драфта 2023 года Виктора Вембаньяму с великими игроками клуба Тимом Данканом и Дэвидом Робинсоном.

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«Он похож на Тима (Данкана) и Дэвида (Робинсона), потому что их больше волнует процесс и то, как всё делается, иначе вы не сможете достичь своих конечных целей. Вы не можете пропустить ни один из этих шагов. Он (Вембаньяма) усердно работает над базовыми принципами», — сказал Попович на пресс-конференции после матча с «Бостоном».

В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» на выезде уступил «Бостон Селтикс» со счётом 98:117.

Отметим, что 20-летний баскетболист провёл на площадке в общей сложности 27 минут, набрав суммарно 27 очков (10 из 19 с игры, где 2 из 6 — трёхочковые), сделав пять подборов, одну результативную передачу и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» француза по итогам встречи составил «-14».

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2024, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
117 : 98
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бостон Селтикс: Тейтум - 24, Холидэй - 22, Браун - 21, Притчард - 12, Хорфорд - 9, Бриссетт - 7, Хозер - 7, Корнет - 6, Кета - 6, Дэвисон - 2, Бэнтон - 1, Уолш, Михайлюк, Стивенс
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Васселл - 21, Шампани - 9, Джонс - 9, Брэнэм - 8, Джонсон - 5, Сохан - 5, Барлоу - 5, Дьяките - 3, Осман - 2, Макдермотт - 2, Мамукелашвили - 2, Грэм, Уэсли
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