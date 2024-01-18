Си Джей Макколлум организовал программу для помощи бедным семьям

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум организовал «Программу стипендий Макколлума», которая будет предоставлять стипендии в размере $ 80 тыс. десяти старшеклассникам в Новом Орлеане. Об этом баскетболист сообщил в социальной сети X (ранее Twitter).

Программа предназначена для оказания помощи учащимся старших классов из малообеспеченных семей, и каждый студент будет получать $ 20 тыс. в год (четыре года) на своё образование.

После того как стипендиаты Макколлума поступят в колледж им также будут предложены индивидуальные консультации с академическими тренерами, наставниками, сеансы с психологами, курсы по подготовке к началу карьеры и стажировка.

На данный момент «Нью-Орлеан» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.