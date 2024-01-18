«Лейкерс» и «Даллас» почтили память ушедшего из жизни тренера «Голден Стэйт»

Баскетбольные клубы «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс» перед стартом встречи в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации почтили память, ушедшего из жизни Деяна Милоевича, который работал помощником главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра.

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Напомним, сперва Милоевича экстренно увезли в больницу после внезапных и серьёзных проблем со здоровьем в ресторане в Солт-Лейк-Сити во вторник вечером. Впоследствии пресс-служба «Голден Стэйт» сообщила грустную новость о том, что тренер скончался в больнице. Команда выразила слова поддержки семье и близким тренера.

Руководство НБА приняло решение перенести матч «Голден Стэйт Уорриорз» с «Ютой Джаз».