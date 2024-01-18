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«Лейкерс» и «Даллас» почтили память ушедшего из жизни тренера «Голден Стэйт»

«Лейкерс» и «Даллас» почтили память ушедшего из жизни тренера «Голден Стэйт»
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Баскетбольные клубы «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс» перед стартом встречи в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации почтили память, ушедшего из жизни Деяна Милоевича, который работал помощником главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, сперва Милоевича экстренно увезли в больницу после внезапных и серьёзных проблем со здоровьем в ресторане в Солт-Лейк-Сити во вторник вечером. Впоследствии пресс-служба «Голден Стэйт» сообщила грустную новость о том, что тренер скончался в больнице. Команда выразила слова поддержки семье и близким тренера.

Руководство НБА приняло решение перенести матч «Голден Стэйт Уорриорз» с «Ютой Джаз».

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