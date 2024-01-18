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Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Руной» в Единой лиге

Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Руной» в Единой лиге
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча со столичной «Руной» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«После отличного старта «Руне» пришлось пережить период, когда из-за травм отсутствовали игроки, и теперь они возвращаются к полному составу. Знаем, что они — хорошая команда с множеством опытных и высококлассных игроков. Мы остаёмся серьезными и скромными, помним, как сложно было на выезде, и будем стараться изо всех сил, чтобы вернуться на победный путь», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. Клуб из Москвы победил в 18 матчах при трёх поражениях в регулярном чемпионате турнира. Домашний для ЦСКА матч с «Руной» состоится сегодня, 18 января, начало в 20:00 мск.

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Единая лига ВТБ . 1-й этап
18 января 2024, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Руна
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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