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Баскетболист Тримбл: ЦСКА – большой клуб уровня Евролиги, нужно соответствовать

Баскетболист Тримбл: ЦСКА – большой клуб уровня Евролиги, нужно соответствовать
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Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл поделился мнением о пребывании в московском клубе, сказав, что он находится на уровне Евролиги.

«В начале сезона я нервничал: другая команда, новый тренер, новая страна. Большой клуб уровня Евролиги, так что нужно соответствовать. Но я прибавляю, хочу быть лидером.

Уверенность в своих силах и нашего тренера заряжают меня. А молодёжь берет с меня пример. И я счастлив этому», – приводит слова Тримбла «Матч ТВ».

Отметим, ЦСКА на данный момент возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. Клуб из Москвы победил в 18 матчах при трёх поражениях в регулярном чемпионате турнира. Домашний для ЦСКА матч с московской «Руной» состоится сегодня, 18 января, начало в 20:00 мск.

Напомним, сегодня экс-капитан ЦСКА Никита Курбанов получил дисквалификацию в связи с употреблением кокаина. «Чемпионат» собрал для вас все новости и комментарии людей из мира баскетбола.

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