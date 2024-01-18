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Лидер «Енисея» Ратэн-Мэйс поблагодарил всех, кто выбрал его участником Матча звёзд ЕЛ

Лидер «Енисея» Ратэн-Мэйс поблагодарил всех, кто выбрал его участником Матча звёзд ЕЛ
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Канадский защитник и лидер «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс высказался о том, что болельщики выбрали его для участия в Матче всех звёзд Единой лиги текущего сезона.

«Я хотел бы выразить особую признательность и большую благодарность всем нашим фанатам и всем, кто проголосовал за моё участие в Матче звёзд Единой лиги. Это невероятная честь для меня и то, за что я очень благодарен. Спасибо всем, кто голосовал за меня. Увидимся в Москве», — сказал Ратэн-Мэйс в ролике, опубликованном пресс-службой Единой лиги ВТБ.

Также по результатам голосования болельщиков участниками Матча звёзд стали Антон Глазунов («Уралмаш»), Александр Платунов («Парма»), Би Джей Джонсон («Парма»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Октавиус Эллис («Уралмаш»).

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