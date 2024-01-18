НБА перенесёт ещё один матч «Голден Стэйт» из-за смерти ассистента тренера Милоевича

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что руководство Национальной баскетбольной ассоциации приняло решение перенести ещё один матч регулярного чемпионата с участием «Голден Стэйт Уорриорз» в связи с уходом из жизни ассистента главного тренера команды Деяна Милоевича.

«НБА переносит пятничный матч «Голден Стэйт» — «Даллас» после внезапной смерти помощника главного тренера «Уорриорз» Деяна Милоевича, сообщают источники The Athletic. Матч «Голден Стэйт» — «Юта» уже был перенесён с вечера среды из-за его трагической кончины», — написал Чарания на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что новая дата перенесённого матча «Голден Стэйт» — «Юта» будет объявлена позже.